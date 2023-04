Parcoursup : des élèves lésés après des erreurs de notation aux épreuves de spécialité du bac

Les cas d'élèves ayant constaté une erreur matérielle dans la correction de leur copie de spécialité pour le bac 2023 commencent à affluer. Si leur note a pu être modifiée, la prise en compte sur Parcoursup n’interviendra pas avant la phase complémentaire, réduisant ainsi leur chance de voir leurs vœux acceptés par les formations d’enseignement supérieur. Des dysfonctionnements qui questionnent à nouveau le calendrier du bac.

Incompréhension. Enthousiasme. Désillusion. Chrystelle raconte tous les états par lesquels sa fille est passée après avoir reçu ses notes de spécialités. Surtout celle en histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques (HGGSP). "Un 7/20 alors qu’en sortant de l’épreuve, elle était plutôt confiante". Rapidement, la copie est visible sur Cyclades, la plateforme sur laquelle sont publiés les résultats, et surprise : seule la dissertation a été corrigée. Manque l'évaluation de l’étude critique de documents.

Le lycée contacté, l’erreur est ensuite remontée jusqu’au rectorat. Première victoire : la copie est retrouvée et va pouvoir être corrigée. Tout est bien qui finit bien ? Pas vraiment. Le dossier de candidature sur Parcoursup ne pourra pas être amendé alors que les formations du supérieur sont en pleine sélection de leurs futurs étudiants pour la rentrée 2023.

Une mise à jour des notes de spécialité impossible avant la phase principale d’admission de Parcoursup

"La note a bien été modifiée dans Cyclades, poursuit Chrystelle, mais pas dans le dossier Parcoursup". La mère de famille contacte alors les équipes de la plateforme d’accès à l’enseignement supérieur via le compte de sa fille. Et la réponse est sans appel : "Cette information est signalée à Parcoursup et donnera lieu (…) à une actualisation dans votre dossier Parcoursup en amont de la phase complémentaire".

En d’autres termes, le changement de note ne pourra être effectif qu’à partir de la phase complémentaire, alors que la plupart des formations auront déjà fait le plein de candidats.

"On trouve ça honteux et injuste au possible"

Pour rassurer Chrystelle, les équipes de Parcoursup lui assurent que les établissements d’enseignement supérieur ne regardent pas uniquement les notes de spécialité, mais l’ensemble des éléments des dossiers qui leurs sont envoyés.

Une réponse qui, loin de tranquilliser la mère de famille, crée un sentiment d’injustice. "On ne va pas se mentir, ma fille n’aura plus que du second choix, c'est-à-dire toutes les facs non sélectives dont le taux d’accès est à 100%. On trouve ça honteux et injuste au possible".

Même sentiment pour Anne* dont la fille a subi une erreur de report de note : un 0 au lieu d’un 20 s’affiche sur Cyclades. Un écart de notes qui change considérablement la donne. "Ça l’a complètement assommée, surtout qu’elle misait tout sur cette matière, qui est son point fort".

Combien de lycéens concernés par des erreurs de notation aux épreuves de spécialité ?

Même si l'ampleur du nombre de personnes concernées est difficilement quantifiable, d'autres cas se sont manifestés. À l'union nationale des associations autonomes de parents d'élèves (UNAAP), "nous avons eu cinq remontées de parents d'élèves dont les copies ont été mal scannées et qui souhaitaient effectuer un recours", explique Patrick Salaün, président de l'association.

Sur TikTok, Lisa raconte comment sa note en HLP est passée de 7 à 16/20. "Ça faisait trois jours que je pleurais, mais en voyant ma copie [sur Cyclades], j’ai vu qu’il manquait l’essai littéraire qui n’avait pas été corrigé". Même chose pour Nadya, qui n’a été notée que sur l’étude critique de documents en HGGSP.

Dans les commentaires de ces vidéos, de nombreux élèves victimes d’erreurs similaires se manifestent : "Même problème que toi", "Moi aussi, il manquait 4 pages sur 12", "La même en HLP : ils ont égaré la littérature", etc.

Dans le lycée de la fille de Chrystelle, un autre élève est concerné. Dans celui de la fille d’Anne, "le directeur a eu vent de deux ou trois cas similaires".

Un nouveau "couac" dans le calendrier des épreuves de spécialité

Chrystelle déplore que de tels dysfonctionnements n’aient pas été anticipés, d’autant que les notes de spécialités comptent dans la procédure Parcoursup. "Quand on donne autant de contraintes aux jeunes avec le passage des épreuves de spécialités en mars et les dossiers Parcoursup à compléter en même temps, on se doit de ne pas faire de bidouillages."

Un dysfonctionnement qui s'ajoute aux nombreuses critiques formulées sur la tenue des épreuves de spécialité au mois de mars et leur poids dans le dossier Parcoursup.

Après nos sollicitations, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche assure que "lorsque la mise à jour intervient après la transmission des dossiers Parcoursup aux formations, les situations individuelles signalées font l’objet d’un suivi spécifique par les services académiques, qui sont en contact avec les établissements de formation qui examinent les dossiers".

Comment faire connaître les notes réellement obtenues aux formations du supérieur ?

Alain Joyeux, président de l’association des professeurs des classes préparatoires économiques et commerciales (APHEC) n’a jamais eu affaire à ce genre de situations. "Si ça devait arriver, le chef d’établissement qui est le président de la commission d’examen des vœux, demandera une confirmation de la situation au rectorat et dans ce cas, nous le prendrions en compte si la demande intervient avant les délais que nous avons pour rendre nos classements."

Chrystelle et Anne ont d'ailleurs commencé à contacter les établissements d’enseignement supérieur pour lesquels leurs filles ont fait des vœux. "On en est au stade où on envoie des mails à tous les établissements avec une capture d’écran, une attestation du directeur de son lycée qui la soutient et qui confirme l’erreur manifeste et reconnue, mais c’est tout ce qu’on peut faire", regrette Anne.

*Le nom a été changé pour préserver l'anonymat.